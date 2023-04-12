В Бурятии у ещё одного любителя пьяной езды конфискуют автомобиль

Мужчина трижды судим за управление в нетрезвом виде



В Бурятии набирает обороты конфискация автомобилей у водителей, которые, будучи лишёнными прав, продолжают садиться за руль пьяными. Транспорт у таких нарушителей забирают в доход государства, чтобы продать затем с торгов.



Скоро автомобиля лишится и житель Муйского района. В ноябре 2020 года и в феврале 2022-го он был осуждён за пьяную езду.



Несмотря на наличие двух непогашенных судимостей, в июне 2022 года, употребив спиртное с другом на берегу реки, мужчина вновь сел за руль в пьяном виде. На въезде в посёлок Таксимо водитель не справился с управлением и врезался в ограждение.



Пройти освидетельствование на состояние опьянения нарушитель отказался, пытаясь убедить, что за рулём находился не он.



- Муйский районный суд по совокупности приговоров назначил виновному лишение свободы сроком 1 год 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении. Также он лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на четыре года, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



По решению суда автомобиль осуждённого, на котором совершено преступление, конфискован.



Приговор пока не вступил в законную силу.

