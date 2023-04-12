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В Бурятии в ДТП пострадали двое детей

В Бурятии в ДТП пострадали двое детей
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Минивэн съехал с дороги и опрокинулся

Накануне, 11 апреля, в Северо-Байкальском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадали двое детей.

В 11:30 на 23 км автодороги Северобайкальск – Дабан 44-летний водитель Toyota Town Ace Noah съехал с дороги и опрокинул автомобиль.

- В результате ДТП двое несовершеннолетних пассажиров (мальчики 13 и 9 лет) с травмами были доставлены в медицинское учреждение. После осмотра они отпущены домой, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне произошла автоавария в Бичуре – там водитель «под градусом» врезался в столб.


ДТП

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