Минивэн съехал с дороги и опрокинулся
Накануне, 11 апреля, в Северо-Байкальском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадали двое детей.
В 11:30 на 23 км автодороги Северобайкальск – Дабан 44-летний водитель Toyota Town Ace Noah съехал с дороги и опрокинул автомобиль.
- В результате ДТП двое несовершеннолетних пассажиров (мальчики 13 и 9 лет) с травмами были доставлены в медицинское учреждение. После осмотра они отпущены домой, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне произошла автоавария в Бичуре – там водитель «под градусом» врезался в столб.
В Бурятии в ДТП пострадали двое детей
Происшествия, Фото:
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