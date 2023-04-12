Уголовное дело ушло в суд
В Братске в суд направили уголовное дело в отношении водителя автобуса. Он обвиняется по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда человеку».
Как сообщал «Байкал-Daily», 3 августа 2022 года из муниципального маршрутного автобуса выпала 66-летняя пассажирка. Водитель, не убедившись, что дверь закрыта, начал движение от автобусной остановки «Курчатова» по ул. Мира. Женщина выпала на проезжую часть, получив при этом тяжкие телесные повреждения.
Пенсионерка обратилась к заместителю генерального прокурора России Дмитрию Демешину с просьбой оказать помощь в получении компенсации морального вреда в связи с причинением тяжкого вреда её здоровью. По итогам личного приёма в пользу пострадавшей женщины судом была взыскана компенсация морального вреда.
Сначала по поручению Демешина прокуратура Братска провела проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности при организации пассажирских перевозок.
После в суд был направлен иск о компенсации перевозчиком причинённого ей морального вреда в размере 300 тысяч рублей, которое удовлетворено Братским городским судом в полном объёме.
Причитающиеся женщине денежные средства выплачены, сообщает пресс-служба управление генеральной прокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу.
В Братске будут судить водителя автобуса, из которого выпала пенсионерка
Происшествия, Фото:
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