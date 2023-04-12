12 апреля

11 апреля

Популярное

Омич украл деньги с карты жительницы Иркутской области

Омич украл деньги с карты жительницы Иркутской области
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Пассажирка поезда потеряла карту на перроне

В январе в полицию с заявлением обратилась 22-летняя братчанка, которая ехала поездом Москва – Северобайкальск. У неё украли банковскую карту. В последующем вор совершил покупки в посёлке Звёздный Нижнеилимского района Иркутской области на сумму в 7 тысяч рублей.

Оперативники Ленского линейного отдела полиции установили 36-летнего жителя Омска. Мужчина забрал себе банковскую карту потерпевшей, которую та потеряла на перроне станции Лена. После покупок в Звёздном он выбросил карту.

- Мужчина вину в совершенном преступлении признал полностью и возместил потерпевшей причинённый ущерб. Следователем ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части третьей статьи 158 УК РФ «Кража, совершённая с банковского счёта», наказание предусматривает до 6 лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Уголовное дело с утверждённым Осетровским транспортным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
кража Иркутская область транспортная полиция

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ из-за детской шалости произошёл пожар
В Улан-Удэ из-за детской шалости произошёл пожар
Происшествия, 12.04.2023
Трое детей на время остались без присмотра 
Улан-удэнцу вынесли приговор за нападение на КПП воинской части
Улан-удэнцу вынесли приговор за нападение на КПП воинской части
Происшествия, 11.04.2023
Осуждённый отправится в колонию строгого режима
Заступившийся за мать улан-удэнец до смерти избил её соседа
Заступившийся за мать улан-удэнец до смерти избил её соседа
Происшествия, 11.04.2023
Молодой человек выбил дверь и ворвался в комнату
В Братске братья до смерти избили мужчину
В Братске братья до смерти избили мужчину
Происшествия, 11.04.2023
Погибшего обнаружили на следующее утро
Улан-удэнка едва не стала уголовницей из-за найденного телефона
Улан-удэнка едва не стала уголовницей из-за найденного телефона
Происшествия, 11.04.2023
Жителям напоминают, что находка может превратиться в кражу
Забайкалец избил мужчину ради бутылки пива
Забайкалец избил мужчину ради бутылки пива
Происшествия, 11.04.2023
Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы
В районе Бурятии ввели 60-дневный карантин из-за бешенства
В районе Бурятии ввели 60-дневный карантин из-за бешенства
Происшествия, 11.04.2023
Смертельно опасное заболевание нашли у лисицы
В Бурятии потушили все лесные пожары
В Бурятии потушили все лесные пожары
Происшествия, 11.04.2023
С огнём боролись 388 человек
В Чите на улице обнаружили тело женщины
Происшествия, 11.04.2023
Личность умершей устанавливается
В Бурятии насмерть сбили 25-летнюю девушку
В Бурятии насмерть сбили 25-летнюю девушку
Происшествия, 11.04.2023
Наезд произошёл в зоне пешеходного перехода
В Улан-Удэ служебная собака учуяла у пассажира порох
В Улан-Удэ служебная собака учуяла у пассажира порох
Происшествия, 11.04.2023
Собака Ирон указала на наличие запаховых следов взрывчатых веществ
Девять человек спасли при пожаре в жилом доме в Улан-Удэ
Девять человек спасли при пожаре в жилом доме в Улан-Удэ
Происшествия, 11.04.2023
Детей и взрослых спустили по пожарной лестнице

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^