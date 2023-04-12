Омич украл деньги с карты жительницы Иркутской области

Пассажирка поезда потеряла карту на перроне
В январе в полицию с заявлением обратилась 22-летняя братчанка, которая ехала поездом Москва – Северобайкальск. У неё украли банковскую карту. В последующем вор совершил покупки в посёлке Звёздный Нижнеилимского района Иркутской области на сумму в 7 тысяч рублей.
Оперативники Ленского линейного отдела полиции установили 36-летнего жителя Омска. Мужчина забрал себе банковскую карту потерпевшей, которую та потеряла на перроне станции Лена. После покупок в Звёздном он выбросил карту.
- Мужчина вину в совершенном преступлении признал полностью и возместил потерпевшей причинённый ущерб. Следователем ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части третьей статьи 158 УК РФ «Кража, совершённая с банковского счёта», наказание предусматривает до 6 лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Уголовное дело с утверждённым Осетровским транспортным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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