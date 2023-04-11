Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы
В селе Могойтуй в Забайкальском крае полицейские задержали подозреваемого в нападении на мужчину. Преступник напал на прохожего на улице и избил его ради бутылки пива.
- В отделение полиции обратился местный житель и сообщил о том, что на улице его ударил гражданин. Потерпевший упал на землю, а нападавший забрал у него бутылку пива и скрылся, - сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.
Оперативники быстро установили личность напавшего мужчины и доставили в отделение полиции. 40-летний мужчина, который был ранее неоднократно судим, во всём признался.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Забайкалец избил мужчину ради бутылки пива
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