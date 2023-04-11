Забайкалец избил мужчину ради бутылки пива

Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы



В селе Могойтуй в Забайкальском крае полицейские задержали подозреваемого в нападении на мужчину. Преступник напал на прохожего на улице и избил его ради бутылки пива.



- В отделение полиции обратился местный житель и сообщил о том, что на улице его ударил гражданин. Потерпевший упал на землю, а нападавший забрал у него бутылку пива и скрылся, - сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.



Оперативники быстро установили личность напавшего мужчины и доставили в отделение полиции. 40-летний мужчина, который был ранее неоднократно судим, во всём признался.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.



Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

