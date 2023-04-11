В Чите на улице обнаружили тело женщины

Личность умершей устанавливается



В Черновском районе Читы на улице обнаружили тело женщины.



На место происшествия выехали полицейские и следователи СК. Они осматривают тело, а также проводят другие первоначальные следственные действия.



- При осмотре тела женщины следователи не выявили признаков криминального характера инцидента. Тело будет направлено для судебной медицинской экспертизы для установления причины смерти. Совместно с сотрудницами полиции устанавливается личность погибшей, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

