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В Чите на улице обнаружили тело женщины

Происшествия, 
Личность умершей устанавливается

В Черновском районе Читы на улице обнаружили тело женщины.

На место происшествия выехали полицейские и следователи СК. Они осматривают тело, а также проводят другие первоначальные следственные действия.

- При осмотре тела женщины следователи не выявили признаков криминального характера инцидента. Тело будет направлено для судебной медицинской экспертизы для установления причины смерти. Совместно с сотрудницами полиции устанавливается личность погибшей, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю. 
смерть

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