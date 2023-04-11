В Бурятии после таинственного исчезновения мужчины возбудили дело

Происшествия, Фото: ориентировка СУ СКР по Бурятии

Он пропал без следа полгода назад



Ещё в январе в Бурятии объявили в розыск 44-летнего уроженца кабанского села Брянск Виктора Нечаева, который страдает потерей памяти. В МВД по Бурятии тогда сообщили, что утром 1 октября он приехал на маршрутке из Иркутска на железнодорожный вокзал Улан-Удэ и ушёл в неизвестном направлении.



На официальном сайте ведомства опубликовали его приметы – европейской внешности, среднего телосложения, рост – 170-175 сантиментов, на вид – около 40-45 лет, чёрные волосы с проседью и нос с горбинкой. У пропавшего имеется 8-сантиметровый шрам на левой щеке. На нём были вязаная шапка тёмно-зелёного цвета, светло-коричневая куртка, синие брюки и красно-синие кроссовки.



Спустя несколько месяцев после безвестного исчезновения мужчины в следственном отделе по Железнодорожному району СУ СКР по Бурятии возбудили уголовное дело. Поиски сельчанина продолжаются. В следкоме уточнили, что он страдал провалами в памяти и мог потерять ориентир во времени и пространстве. Никаких документов, ценностей и сотового телефона у него с собой не было.



Всех, у кого имеется какая-либо информация о местонахождении Виктора Нечаева, просят сообщить об этом, позвонив на номер 8-983-634-17-06 или 8-902-160-02-58.



