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В Бурятии после таинственного исчезновения мужчины возбудили дело

В Бурятии после таинственного исчезновения мужчины возбудили дело
Происшествия,  Фото:ориентировка СУ СКР по Бурятии
Он пропал без следа полгода назад

Ещё в январе в Бурятии объявили в розыск 44-летнего уроженца кабанского села Брянск Виктора Нечаева, который страдает потерей памяти. В МВД по Бурятии тогда сообщили, что утром 1 октября он приехал на маршрутке из Иркутска на железнодорожный вокзал Улан-Удэ и ушёл в неизвестном направлении.

На официальном сайте ведомства опубликовали его приметы – европейской внешности, среднего телосложения, рост – 170-175 сантиментов, на вид – около 40-45 лет, чёрные волосы с проседью и нос с горбинкой. У пропавшего имеется 8-сантиметровый шрам на левой щеке. На нём были вязаная шапка тёмно-зелёного цвета, светло-коричневая куртка, синие брюки и красно-синие кроссовки.

Спустя несколько месяцев после безвестного исчезновения мужчины в следственном отделе по Железнодорожному району СУ СКР по Бурятии возбудили уголовное дело. Поиски сельчанина продолжаются. В следкоме уточнили, что он страдал провалами в памяти и мог потерять ориентир во времени и пространстве. Никаких документов, ценностей и сотового телефона у него с собой не было.

Всех, у кого имеется какая-либо информация о местонахождении Виктора Нечаева, просят сообщить об этом, позвонив на номер 8-983-634-17-06 или 8-902-160-02-58.

пропавшие без вести уголовное дело следственный комитет

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