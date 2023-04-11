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В Улан-Удэ служебная собака учуяла у пассажира порох

В Улан-Удэ служебная собака учуяла у пассажира порох
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте
Собака Ирон указала на наличие запаховых следов взрывчатых веществ

В Улан-Удэ на привокзальной площади служебная собака Ирон помогла транспортным полицейским обнаружить порох у мужчины.

- 35-летний житель Кабанского района был задержан на привокзальной площади в состоянии алкогольного опьянения. Служебная собака своим поведением указала на наличие у него запаховых следов взрывчатых веществ. При личном досмотре в рюкзаке задержанного была изъята бумажная коробка с надписью «Дымный порох охотничий» с сыпучим веществом чёрного цвета, - сообщили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД на транспорте.

Мужчина заявил, что нашёл порох в гараже своего деда и решил оставить находку себе. При этом разрешения на хранение, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов он не имеет.

Экспертиза подтвердила, что изъятое - это чёрный дымный порох промышленного изготовления общим весом 418,4 гр. Он является взрывчатым веществом метательного действия, пригоден для снаряжения патронов для гладкоствольных охотничьих ружей и производства взрыва при горении.

Теперь на мужчину возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». На время расследования ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Также он заплатит штраф за появление в общественном месте в состоянии опьянения.

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