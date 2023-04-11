В Улан-Удэ служебная собака учуяла у пассажира порох

Происшествия, Фото: Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте

Собака Ирон указала на наличие запаховых следов взрывчатых веществ



В Улан-Удэ на привокзальной площади служебная собака Ирон помогла транспортным полицейским обнаружить порох у мужчины.



- 35-летний житель Кабанского района был задержан на привокзальной площади в состоянии алкогольного опьянения. Служебная собака своим поведением указала на наличие у него запаховых следов взрывчатых веществ. При личном досмотре в рюкзаке задержанного была изъята бумажная коробка с надписью «Дымный порох охотничий» с сыпучим веществом чёрного цвета, - сообщили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД на транспорте.



Мужчина заявил, что нашёл порох в гараже своего деда и решил оставить находку себе. При этом разрешения на хранение, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов он не имеет.



Экспертиза подтвердила, что изъятое - это чёрный дымный порох промышленного изготовления общим весом 418,4 гр. Он является взрывчатым веществом метательного действия, пригоден для снаряжения патронов для гладкоствольных охотничьих ружей и производства взрыва при горении.



Теперь на мужчину возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». На время расследования ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Также он заплатит штраф за появление в общественном месте в состоянии опьянения.



