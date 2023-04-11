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В Братске в ДТП пострадали трое студентов

В Братске в ДТП пострадали трое студентов
Происшествия,  Фото:ГУ МВД России по Иркутской области
Двое из пострадавших – подростки

Утром 10 апреля в Братске на перекрёстке улиц Комсомольская - Янгеля - Обручева произошло ДТП. здесь столкнулись автомобили «Лексус», которым управлял 48-летний местный житель, и «ВАЗ» под управлением 44-летней женщины.

- В результате дорожного-транспортного происшествия травмы получили трое студентов техникума, которые в момент аварии находились в салоне отечественной легковушки, двое из которых 17-летний парень и 16-летняя девушка. Всем пострадавшим назначено амбулаторное лечение, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

По факту ДТП проводится проверка, сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства произошедшего.




ДТП Иркутская область

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