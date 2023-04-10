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В пригороде Улан-Удэ полыхали два дома

В пригороде Улан-Удэ полыхали два дома
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Тушение осложняли сильные порывы ветра

Днём 10 апреля в пригородном селе Нур-Селение произошёл пожар.

Как сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии, на момент прибытия первого подразделения пожарных горели два дома. Из-за сильных порывов ветра существовала угроза перехода пожара на соседние строения.

 
- В настоящее время пожар ликвидирован, переход огня не допущен, - уточнили в ведомстве.

Причина и обстоятельства возгорания устанавливаются.


пожар

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