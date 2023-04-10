В пригороде Улан-Удэ полыхали два дома







- В настоящее время пожар ликвидирован, переход огня не допущен, - уточнили в ведомстве.



Причина и обстоятельства возгорания устанавливаются.







Днём 10 апреля в пригородном селе Нур-Селение произошёл пожар.Как сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии, на момент прибытия первого подразделения пожарных горели два дома. Из-за сильных порывов ветра существовала угроза перехода пожара на соседние строения.