В Улан-Удэ один автомобиль парализовал движение трамваев

Вагоны из-за него простаивали несколько минут



В столице Бурятии «встали» трамваи. Все произошло днём 10 апреля. Причиной стал автомобиль, каким-то образом оказавшийся на рельсах.



- В 14:55 загородил весь проезд. Трамвай № 4 был вынужден ждать, пока машину либо уберут, либо она уедет. У водителя там что-то сломалось, – рассказали в официальном канале МУП «Управление трамвая».



Там добавили: автомобилисты зачастую не понимают, что из-за них сотням пассажиров приходится подолгу стоять на остановках в ожидании вагонов. Движение возобновилось примерно в 15:12. Горожан предупредили, что теперь трамваи идут с опозданием.