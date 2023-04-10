Вагоны из-за него простаивали несколько минут
В столице Бурятии «встали» трамваи. Все произошло днём 10 апреля. Причиной стал автомобиль, каким-то образом оказавшийся на рельсах.
- В 14:55 загородил весь проезд. Трамвай № 4 был вынужден ждать, пока машину либо уберут, либо она уедет. У водителя там что-то сломалось, – рассказали в официальном канале МУП «Управление трамвая».
Там добавили: автомобилисты зачастую не понимают, что из-за них сотням пассажиров приходится подолгу стоять на остановках в ожидании вагонов. Движение возобновилось примерно в 15:12. Горожан предупредили, что теперь трамваи идут с опозданием.
В Улан-Удэ один автомобиль парализовал движение трамваев
Происшествия, Фото:
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