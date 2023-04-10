10 апреля

09 апреля

Популярное

В Улан-Удэ один автомобиль парализовал движение трамваев

В Улан-Удэ один автомобиль парализовал движение трамваев
Происшествия,  Фото:МУП «Управление трамвая»
Вагоны из-за него простаивали  несколько минут

В столице Бурятии «встали» трамваи. Все произошло днём 10 апреля. Причиной стал автомобиль, каким-то образом оказавшийся на рельсах.

- В 14:55 загородил весь проезд. Трамвай № 4 был вынужден ждать, пока машину либо уберут, либо она уедет. У водителя там что-то сломалось, – рассказали в официальном канале МУП «Управление трамвая».

Там добавили: автомобилисты зачастую не понимают, что из-за них сотням пассажиров приходится подолгу стоять на остановках в ожидании вагонов. Движение возобновилось примерно в 15:12. Горожан предупредили, что теперь трамваи идут с опозданием.
трамвай автомобили

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ пьяный мужчина выпал с балкона
В Улан-Удэ пьяный мужчина выпал с балкона
Происшествия, 10.04.2023
Пострадавшего доставили в больницу
В пригороде Улан-Удэ второклассник накладывал палки на рельсы
В пригороде Улан-Удэ второклассник накладывал палки на рельсы
Происшествия, 10.04.2023
К ребёнку тут же выехали транспортные полицейские
В Забайкалье несовершеннолетняя умерла от алкогольного отравления
В Забайкалье несовершеннолетняя умерла от алкогольного отравления
Происшествия, 10.04.2023
Она скончалась после того, как отметила свой день рождения
В Иркутске бродячие собаки напали на семилетнего мальчика
В Иркутске бродячие собаки напали на семилетнего мальчика
Происшествия, 10.04.2023
Пострадавшего ребёнка госпитализировали
Житель Бурятии срезал с крыши и украл высокочастотный кабель
Житель Бурятии срезал с крыши и украл высокочастотный кабель
Происшествия, 10.04.2023
Вор сперва залез на чердак многоквартирного дома
В Бурятии тушат четыре лесных пожара
В Бурятии тушат четыре лесных пожара
Происшествия, 10.04.2023
Накануне обнаружили два новых возгорания
В Бурятии «Тойота Аллекс» врезалась в «Лэнд Крузер»
В Бурятии «Тойота Аллекс» врезалась в «Лэнд Крузер»
Происшествия, 10.04.2023
Пострадала 28-летняя девушка-водитель
В Бурятии пьяный водитель Mark II врезался в столб
В Бурятии пьяный водитель Mark II врезался в столб
Происшествия, 10.04.2023
Мужчина ещё и не имеет водительских прав
В Бурятии следователи начали проверку по факту крупного пожара в селе
В Бурятии следователи начали проверку по факту крупного пожара в селе
Происшествия, 10.04.2023
Следователи СК проверят, действительно ли огонь перешёл на село из-за отжига сухой травы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^