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В Бурятии контрабандист, набросившийся на таможенника, получил реальный срок

В Бурятии контрабандист, набросившийся на таможенника, получил реальный срок
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Инцидент произошёл во время обыска

В Бурятии суд вынес приговор генеральному директору ООО «ЛПК Восток», признав его виновным в контрабанде леса, а также в применении насилия в отношении представителя власти. Также перед судом предстал его подельник, иностранный гражданин. Подробности дела раскрыла пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Летом 2020 года директор лесопромышленного предприятия и иностранец незаконно вывезли из России пиломатериалы на сумму свыше 1,6 млн рублей. В таможенные декларации при этом внесли фальшивые сведения о продавце леса и производителе.

А вот попытка вывоза ещё свыше 200 кубометров леса на свыше 2,4 млн рублей не удалась. Контрабанду вскрыли таможенники ЖДПП Наушки.

В ходе расследования уголовного дела в помещении ООО «ЛПК Восток» провели обыски. Гендиректор организации, недовольный приходом правоохранителей, напал на таможенника, который обеспечивал безопасность при производстве следственных действий. Мужчина нанёс ему несколько ударов в область грудной клетки.

Приговором суда директору ООО «ЛПК Восток» назначен реальный срок – четыре года лишения свободы. Сидеть он будет в колонии общего режима. Также мужчина заплатит штраф в 500 тысяч рублей.

Иностранцу назначено три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штраф в 200 тысяч рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил.
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