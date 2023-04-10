В Бурятии контрабандист, набросившийся на таможенника, получил реальный срок

Инцидент произошёл во время обыска
В Бурятии суд вынес приговор генеральному директору ООО «ЛПК Восток», признав его виновным в контрабанде леса, а также в применении насилия в отношении представителя власти. Также перед судом предстал его подельник, иностранный гражданин. Подробности дела раскрыла пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Летом 2020 года директор лесопромышленного предприятия и иностранец незаконно вывезли из России пиломатериалы на сумму свыше 1,6 млн рублей. В таможенные декларации при этом внесли фальшивые сведения о продавце леса и производителе.
А вот попытка вывоза ещё свыше 200 кубометров леса на свыше 2,4 млн рублей не удалась. Контрабанду вскрыли таможенники ЖДПП Наушки.
В ходе расследования уголовного дела в помещении ООО «ЛПК Восток» провели обыски. Гендиректор организации, недовольный приходом правоохранителей, напал на таможенника, который обеспечивал безопасность при производстве следственных действий. Мужчина нанёс ему несколько ударов в область грудной клетки.
Приговором суда директору ООО «ЛПК Восток» назначен реальный срок – четыре года лишения свободы. Сидеть он будет в колонии общего режима. Также мужчина заплатит штраф в 500 тысяч рублей.
Иностранцу назначено три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штраф в 200 тысяч рублей.
Приговор в законную силу пока не вступил.
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Происшествия, Фото:
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