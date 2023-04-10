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В Бурятии ветер сорвал обшивку с многоквартирного дома

В Бурятии ветер сорвал обшивку с многоквартирного дома
Происшествия,  Фото:"Селенга-инфо"
Инцидент произошёл в Гусиноозёрске

С многоквартирного дома в Гусиноозёрске штормовой ветер сорвал обшивку. Инцидент произошёл сегодня на улице Школьная.

- Информация передана коммунальным службам, - сообщает «Селенга-инфо».

Жителей города попросили по возможности оставаться дома.

В школах уже официально отменили уроки для младшеклассников.

- Занятия со второй смены отменяются для учащихся начальных классов в связи с сильным ветром. Школам даны рекомендации не отмечать пропуск без уважительной причины для учащихся старших классов, которые не смогут прийти, - цитирует «Селенга-инфо» начальника Селенгинского РУО Евгению Антохонову.

Кроме того, жители Гусиноозёрска, а также сёл Тохой и Гусиное Озеро остались без электричества. Энергетики сейчас осматривают линию электропередачи.

Информация уточняется.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Бурятии передали штормовое предупреждение на 10 апреля. Синоптики предупредили об усилении северо-западного ветра до 15-20, местами до 19-24 м/с. Также сегодня с утра в ряде населённых пунктов, в частности, в Баунтовском и Еравнинском районах, выпал сильный снег.

Инциденты со сдуваемыми ветрами частями домов в Бурятии – не редкость. Так, 2023 год в посёлке Иракинда Муйского района начался с того, что с крыши школы сорвало профлисты.

В сентябре 2022-го в селе Илька Заиграевского района дом культуры остался без значительной части крыши. Сильными порывами ветра сдуло конструкцию на площади 396 кв.метров. В тот же день остался без части крыши городской перинатальный центр в Улан-Удэ.

В августе 2022 года в Кяхте сильнейшими порывами ветра сорвало крышу с пятиэтажного многоквартирного дома на шесть подъездов. Для Кяхты это далеко не первое такое происшествие: в мае там также сорвало крышу пятиэтажного панельного дома.



ветер

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