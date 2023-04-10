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В пригороде Улан-Удэ второклассник накладывал палки на рельсы

В пригороде Улан-Удэ второклассник накладывал палки на рельсы
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
К ребёнку тут же выехали транспортные полицейские

9 апреля транспортным полицейским в столице Бурятии позвонили и сообщили об инциденте на перегоне железной дороги «Улан-Удэ - Заудинский». Машинист грузового поезда увидел из окна локомотива ребёнка на путях.

- Учащийся второго класса одной из городских школ находился в опасной зоне без присмотра взрослых и накладывал палки на рельсы. Благодаря своевременному прибытию стражей порядка на место мальчик был изъят из зоны повышенной опасности и не пострадал. Мать школьника привлекли к административной ответственности по статье 5.35 КоАП. С семьёй провели профилактическую беседу, - сообщили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД на транспорте.

Полицейские напоминают: нахождение детей на объектах железнодорожного комплекса без сопровождения взрослых недопустимо и может повлечь непоправимые последствия. 
железная дорога транспортная полиция

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