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В Забайкалье несовершеннолетняя умерла от алкогольного отравления

В Забайкалье несовершеннолетняя умерла от алкогольного отравления
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Она скончалась после того, как отметила свой день рождения

В посёлке Дарасун Карымского района Забайкальского края от алкогольного отравления умерла 15-летняя девушка

6 апреля девушка отмечала свой день рождения и вместе со знакомыми пила крепкий алкоголь. Вечером ей стало плохо, а на следующий день она скончалась.

- По предварительным данным, смерть девушки наступила от отравления алкоголем. Следователи назначили проведение судебной медицинской экспертизы для выяснения причин смерти. Допрошены родственники погибшей, её друзья и сверстники, - сообщили в следственном управлении СК России по Забайкальскому краю.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В рамках уголовного дела следователи дадут правовую оценку работников специалистов органов, обеспечивающих защиту прав несовершеннолетних.  
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