Житель Бурятии срезал с крыши и украл высокочастотный кабель









В посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии поймали подозреваемого в краже высокочастотного кабеля. Его задержали сотрудники вневедомственной охраны по ориентировке, которую распространила полиция.- Установлено, что 53-летний местный житель проник на чердак и крышу жилого многоквартирного дома и срезал кусок высокочастотного кабеля от GNSS-антенны. В результате обрыва провода была нарушена работа организации по точному определению координат точек при проведении геодезических изысканий и высокоточной навигации по местности, - сообщили в Росгвардии Бурятии.Задержанный мужчина, ранее привлекавшийся за аналогичные преступления, обжёг кабель и сдал его в пункт приёма цветного металлолома.Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие. Ущерб составил более 10 тысяч рублей.