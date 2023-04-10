Житель Бурятии срезал с крыши и украл высокочастотный кабель

Вор сперва залез на чердак многоквартирного дома
В посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии поймали подозреваемого в краже высокочастотного кабеля. Его задержали сотрудники вневедомственной охраны по ориентировке, которую распространила полиция.
- Установлено, что 53-летний местный житель проник на чердак и крышу жилого многоквартирного дома и срезал кусок высокочастотного кабеля от GNSS-антенны. В результате обрыва провода была нарушена работа организации по точному определению координат точек при проведении геодезических изысканий и высокоточной навигации по местности, - сообщили в Росгвардии Бурятии.
Задержанный мужчина, ранее привлекавшийся за аналогичные преступления, обжёг кабель и сдал его в пункт приёма цветного металлолома.
Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие. Ущерб составил более 10 тысяч рублей.
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