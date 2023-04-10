В Бурятии тушат четыре лесных пожара

Происшествия, Фото: из архива

Накануне обнаружили два новых возгорания



За прошедшие сутки, 9 апреля, в Бурятии было обнаружено два новых лесных пожара – в Еравнинском и Хоринском районах. Кроме того, продолжалось тушение 11 пожаров в Баунтовском, Еравнинском, Курумканском, Тарбагатайском и Хоринском районах, которые возникли 8 апреля.



- Десять пожаров возникло из-за неосторожного обращения с огнём, три – из-за перехода огня с земель иных категорий. На тушении работали 579 человек, задействовано 96 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 7095 га, из которых 6466 – не покрытая лесом площадь, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Девять лесных пожаров в Баунтоском, Еравнинском, Курумканском, Кяхтинском, Тарбагатайском и Хоринском районах ликвидированы. Одно возгорание в Еравнинском районе локализовано, продолжаются работы по дотушиванию.



Итого на утро 10 апреля продолжаются работы по тушению четыре лесных пожаров в Баунтовском, Еравнинском и Хоринском районах.



В республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес ограничен. Нарушение правил в период действия особого противопожарного режима влечёт штрафы от 40 тысяч рублей.



Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44.

