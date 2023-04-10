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В Бурятии предпринимателя будут судить за незаконный оборот нефрита

В Бурятии предпринимателя будут судить за незаконный оборот нефрита
Происшествия,  Фото:из архива
Ущерб превысил 2 млн рублей

Бизнесмен из Иволгинского района Бурятии предстанет перед судом по обвинению в незаконном обороте нефрита.

- По версии следствия, в августе 2022 года директор коммерческой компании, занимающейся геологическим изучением и поиском месторождений полезных ископаемых, организовал перевозку и хранение самовольно добытого нефрита без соответствующей лицензии. Его задержали сотрудники МВД. Нефрит стоимостью 2,44 млн рублей изъят из незаконного оборота, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные хранение и перевозка самовольно добытого нефрита в крупном размере» (ч. 2 ст. 191 УК РФ).

В период расследования обвиняемый находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Заместитель прокурора республики Дмитрий Хобраков утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Наиболее строгое наказание по этой статье – лишение свободы до четырёх лет.

нефрит

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