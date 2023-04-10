Ущерб превысил 2 млн рублей
Бизнесмен из Иволгинского района Бурятии предстанет перед судом по обвинению в незаконном обороте нефрита.
- По версии следствия, в августе 2022 года директор коммерческой компании, занимающейся геологическим изучением и поиском месторождений полезных ископаемых, организовал перевозку и хранение самовольно добытого нефрита без соответствующей лицензии. Его задержали сотрудники МВД. Нефрит стоимостью 2,44 млн рублей изъят из незаконного оборота, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные хранение и перевозка самовольно добытого нефрита в крупном размере» (ч. 2 ст. 191 УК РФ).
В период расследования обвиняемый находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Заместитель прокурора республики Дмитрий Хобраков утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Наиболее строгое наказание по этой статье – лишение свободы до четырёх лет.
В Бурятии предпринимателя будут судить за незаконный оборот нефрита
Происшествия, Фото:
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