На трассе в Иркутской области из-за непогоды ограничили движение

Происшествия, Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Водителей призывают быть внимательными



В Шелеховском районе Иркутской области введено ограничение движения.



- На федеральной автодороге «Байкал» с 30 по 85 километры введено ограничение для движения большегрузных транспортных средств и автобусов в связи с неблагоприятными погодными условиями, - сообщает Госавтоинспекция региона.



Водителей призывают быть внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не делать на дороге рискованных и опасным манёвров.

