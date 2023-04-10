Водителей призывают быть внимательными
В Шелеховском районе Иркутской области введено ограничение движения.
- На федеральной автодороге «Байкал» с 30 по 85 километры введено ограничение для движения большегрузных транспортных средств и автобусов в связи с неблагоприятными погодными условиями, - сообщает Госавтоинспекция региона.
Водителей призывают быть внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не делать на дороге рискованных и опасным манёвров.
На трассе в Иркутской области из-за непогоды ограничили движение
Происшествия, Фото:
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