В Улан-Удэ автомобилист снёс электроопору

Более шести часов жители частного сектора оставались без света



В воскресенье, 9 апреля, в 15:50 автомобиль врезался в электроопору в районе дома № 40А по улице Папанина в Советском районе Улан-Удэ.



В результате была повреждена воздушная линия электропередачи, в связи с чем аварийно отключили электроэнергию потребителям частного сектора ул. Папанина с 13 по 100 дома. В 22:10 электроснабжение восстановили, всех потребителей запитали по нормальной схеме.



Время отключения составило 6 часов 20 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.

