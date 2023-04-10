10 апреля

09 апреля

Популярное

В Улан-Удэ автомобилист снёс электроопору

В Улан-Удэ автомобилист снёс электроопору
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Более шести часов жители частного сектора оставались без света

В воскресенье, 9 апреля, в 15:50 автомобиль врезался в электроопору в районе дома № 40А по улице Папанина в Советском районе Улан-Удэ.

В результате была повреждена воздушная линия электропередачи, в связи с чем аварийно отключили электроэнергию потребителям частного сектора ул. Папанина с 13 по 100 дома. В 22:10 электроснабжение восстановили, всех потребителей запитали по нормальной схеме.

Время отключения составило 6 часов 20 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.                                                                                                       
отключение света

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

У жителя Иркутской области конфисковали «ВАЗ» за пьяную езду
У жителя Иркутской области конфисковали «ВАЗ» за пьяную езду
Происшествия, 10.04.2023
Мужчину неоднократно останавливали нетрезвым за рулём 
В Улан-Удэ автомобилист снёс электроопору
В Улан-Удэ автомобилист снёс электроопору
Происшествия, 10.04.2023
Более шести часов жители частного сектора оставались без света 
В Бурятии женщину избили из-за ста рублей
В Бурятии женщину избили из-за ста рублей
Происшествия, 09.04.2023
Парочка, напавшая на приятельницу, искала деньги на выпивку
В Иркутской области слесарь сорвался с платформы крана и разбился
В Иркутской области слесарь сорвался с платформы крана и разбился
Происшествия, 09.04.2023
Трагедия произошла на железнодорожном предприятии
В Улан-Удэ мужчина перевёл мошенникам 4,4 млн рублей
В Улан-Удэ мужчина перевёл мошенникам 4,4 млн рублей
Происшествия, 09.04.2023
Обманутым оказался житель Приморского края, приехавший в Бурятию
В Бурятии мать и маленький ребёнок погибли в собственном доме
В Бурятии мать и маленький ребёнок погибли в собственном доме
Происшествия, 08.04.2023
Отца семейства удалось привести в чувства  
В Забайкалье дети помогли задержать поджигателя
В Забайкалье дети помогли задержать поджигателя
Происшествия, 08.04.2023
Детей увидели по дороге к месту происшествия 
Иркутянин предстанет перед судом за убийство, совершённое 24 года назад
Иркутянин предстанет перед судом за убийство, совершённое 24 года назад
Происшествия, 08.04.2023
Мужчина задушил 19-летнюю знакомую и закопал тело
Жительница Бурятии солгала об убийстве
Жительница Бурятии солгала об убийстве
Происшествия, 08.04.2023
Женщина предстала перед судом 
В пригороде Улан-Удэ сгорел дом и постройки
В пригороде Улан-Удэ сгорел дом и постройки
Происшествия, 08.04.2023
К счастью, обошлось без пострадавших 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^