В Ангарске на пожаре спасли женщину и её собаку













7 апреля женщина и её собака были спасены во время пожара в пятиэтажном доме в 15-м микрорайоне в Ангарске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.- На пятом этаже загорелся электрощиток в квартире у входной двери. Сообщение о пожаре поступило в пожарно-спасательную службу в 19:29. На место были направлены три пожарных расчёта с автолестницей, - сообщили в ведомстве.15 человек эвакуировались самостоятельно. Подъезд заполнялся черным дымом, и хозяйка не могла покинуть квартиру без риска для жизни. Она вышла на балкон и позвала на помощь.Пожарные помогли эвакуироваться женщине, надев на её голову специальное спасательное устройство. А затем вынесли из огня и её собаку.В итоге пострадавших на пожаре нет.