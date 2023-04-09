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В Ангарске на пожаре спасли женщину и её собаку

В Ангарске на пожаре спасли женщину и её собаку
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Подъезд затянуло чёрным дымом

7 апреля женщина и её собака были спасены во время пожара в пятиэтажном доме в 15-м микрорайоне в Ангарске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- На пятом этаже загорелся электрощиток в квартире у входной двери. Сообщение о пожаре поступило в пожарно-спасательную службу в 19:29. На место были направлены три пожарных расчёта с автолестницей, - сообщили в ведомстве.

15 человек эвакуировались самостоятельно. Подъезд заполнялся черным дымом, и хозяйка не могла покинуть квартиру без риска для жизни. Она вышла на балкон и позвала на помощь.

Пожарные помогли эвакуироваться женщине, надев на её голову специальное спасательное устройство. А затем вынесли из огня и её собаку.


В итоге пострадавших на пожаре нет. 


пожар

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