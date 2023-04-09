В Бурятии женщину избили из-за ста рублей

Парочка, напавшая на приятельницу, искала деньги на выпивку
В Иволгинском районе Бурятии сожителям вынесли приговор за грабёж. Они «по пьяной лавочке» избили свою знакомую, требуя деньги на спиртное.
В тот день в гости к приятельнице пара вломилась без приглашения, перебравшись через забор её дома. Мужчина и женщина принесли с собой бутылку водки. Хозяйка согласилась выпить одну рюмку, но больше не стала. Затем она попыталась выпроводить незваных гостей, которые стали требовать от неё деньги на продолжение застолья.
Отказ в деньгах пьяную гостью сильно разозлил. Она набросилась на подругу, схватила её волосы и трижды ударила кулаком по голове. Тут же к избиению присоединился мужчина, который также бил по голове.
Женщина кричала от боли и страха и просила: «Не бейте, отпустите меня». Но парочка никак не могла успокоиться. Нападавшая стащила жертву с дивана на пол и продолжила избивать кулаками. Своего приятеля она при этом попросила закрыть дверь, чтобы прохожие не услышали крики.
Мужчина продолжил требовать наличные: «Не ври мне, я знаю, что у тебя есть деньги». В итоге он нашёл в доме кошелёк, в котором было 100 рублей.
Войдя в раж, оба стали обшаривать комнаты. В это время потерпевшая сумела убежать и вызвала полицию.
Пара же, не найдя больше денег, перевернула всё в доме и ушла к себе. Полицейские задержали их по месту жительства, когда они пили чай. Украденные 100 рублей у них изъяли.
Оба свою вину признали, в содеянном раскаялись. Потерпевшая отделалась ссадинами и ушибами.
Из судебных материалов следует, что мужчина состоит на учёте у психиатра, болеет хроническим гепатитом С, а также отрубевидным лишаем. Неоднократно привлекался к уголовной ответственности и проходил амбулаторную судебно-психиатрическую экспертизу. Это обследование выявило у него «невысокий уровень интеллектуального развития, ограниченный запас общих знаний и представлений, облегчённость суждений, аффективную неустойчивость».
«Указанные изменения психики у П. выражены не столь значительно и не лишали его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время П. также может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими. В применении принудительных мер медицинского характера не нуждается», - говорится в судебных материалах.
Женщина же ранее не судима, по месту жительства характеризуется отрицательно. В качестве смягчающих обстоятельств суд признал её признание вины и раскаяние, совершение преступления впервые, возмещение ущерба и отсутствие претензий у потерпевший в этой части.
Женщине суд назначил полтора года лишения свободы условно, с испытательным сроком один год. Мужчину приговорили к двум годам четырём месяцам в колонии строгого режима.
В Бурятии женщину избили из-за ста рублей
Происшествия, Фото:
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