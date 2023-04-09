В Иркутской области слесарь сорвался с платформы крана и разбился

Происшествия, Фото: Восточное МСУТ на транспорте СКР

Трагедия произошла на железнодорожном предприятии



8 апреля на станции Нижнеудинск в Иркутской области погиб работник предприятия железнодорожного транспорта. Мужчина при выполнении слесарных работ случайно сорвался с платформы крана. От полученных травм он скончался на месте.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».



- Следователи провели осмотр места происшествия. Назначен ряд необходимых экспертиз, проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

