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В Иркутской области слесарь сорвался с платформы крана и разбился

В Иркутской области слесарь сорвался с платформы крана и разбился
Происшествия,  Фото:Восточное МСУТ на транспорте СКР
Трагедия произошла на железнодорожном предприятии

8 апреля на станции Нижнеудинск в Иркутской области погиб работник предприятия железнодорожного транспорта. Мужчина при выполнении слесарных работ случайно сорвался с платформы крана. От полученных травм он скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

- Следователи провели осмотр места происшествия. Назначен ряд необходимых экспертиз, проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
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