Трагедия произошла на железнодорожном предприятии
8 апреля на станции Нижнеудинск в Иркутской области погиб работник предприятия железнодорожного транспорта. Мужчина при выполнении слесарных работ случайно сорвался с платформы крана. От полученных травм он скончался на месте.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».
- Следователи провели осмотр места происшествия. Назначен ряд необходимых экспертиз, проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
В Иркутской области слесарь сорвался с платформы крана и разбился
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Трагедия произошла на железнодорожном предприятии
Обманутым оказался житель Приморского края, приехавший в Бурятию
«Под угрозой не только лес, но и сёла», - напомнил зампред правительства республики
Работы идут на улице Шаляпина
Отца семейства удалось привести в чувства
Детей увидели по дороге к месту происшествия
Мужчина задушил 19-летнюю знакомую и закопал тело
Женщину заключили под стражу
Женщина предстала перед судом
Выгорело 7 гектаров сухой травы
К счастью, обошлось без пострадавших
Пожар произошёл в Поселье
Женщина за всё время не внесла не одного платежа
Девушка не приготовила реферат по химии и решила сорвать занятия
Устранить её пообещали к утру