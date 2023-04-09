Обманутым оказался житель Приморского края, приехавший в Бурятию
Житель Приморского края, находящийся сейчас в Улан-Удэ, потерял 4,4 млн рублей. Мужчина повёлся на уже банальную схему «развода». На сотовый ему позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и рассказал, что якобы мошенники оформили на его имя кредит. А чтобы сохранить деньги, необходимо продиктовать номер банковской карты и перевести деньги со своего счёта на «страховой» счёт.
Испугавшись, потерпевший выполнил пожелание звонившего и перевёл 4,4 млн рублей на счёт мошенника.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии, всего за неделю жертвами мошенников стали 47 человек. В общей сложности они лишились 15,4 млн рублей.
С начала же года в Бурятии было обмануто 463 человека – все вместе они потеряли 103,9 млн.
В Улан-Удэ мужчина перевёл мошенникам 4,4 млн рублей
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 09.04.2023
Работы идут на улице Шаляпина
Отца семейства удалось привести в чувства
Детей увидели по дороге к месту происшествия
Мужчина задушил 19-летнюю знакомую и закопал тело
Женщину заключили под стражу
Женщина предстала перед судом
Выгорело 7 гектаров сухой травы
К счастью, обошлось без пострадавших
Пожар произошёл в Поселье
Женщина за всё время не внесла не одного платежа
Девушка не приготовила реферат по химии и решила сорвать занятия
Устранить её пообещали к утру
Мужчину задержали и доставили в полицию
Спасатели извлекли оттуда водителя и передали его скорой
Приговор в законную силу пока не вступил