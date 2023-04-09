В Улан-Удэ мужчина перевёл мошенникам 4,4 млн рублей

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Обманутым оказался житель Приморского края, приехавший в Бурятию



Житель Приморского края, находящийся сейчас в Улан-Удэ, потерял 4,4 млн рублей. Мужчина повёлся на уже банальную схему «развода». На сотовый ему позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и рассказал, что якобы мошенники оформили на его имя кредит. А чтобы сохранить деньги, необходимо продиктовать номер банковской карты и перевести деньги со своего счёта на «страховой» счёт.



Испугавшись, потерпевший выполнил пожелание звонившего и перевёл 4,4 млн рублей на счёт мошенника.



Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии, всего за неделю жертвами мошенников стали 47 человек. В общей сложности они лишились 15,4 млн рублей.



С начала же года в Бурятии было обмануто 463 человека – все вместе они потеряли 103,9 млн.

