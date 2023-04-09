В Бурятии разрастаются лесные пожары

Происшествия, Фото: агентство лесного хозяйства

«Под угрозой не только лес, но и сёла», - напомнил зампред правительства республики



В Бурятии ухудшается ситуация с лесными пожарами. Накануне, 8 апреля, тушили сразу 20 пожаров: они действовали в Баунтовском, Джидинском, Еравнинском, Заиграевском, Закаменском, Курумканском, Мухоршибирском, Прибайкальском, Тарбагатайском, Хоринском и Тункинском районах.



13 лесных пожаров возникли из-за неосторожного обращения людей с огнём, в семи случаях огонь перешёл на лес со степей и других земель.



На тушении работали 666 человек, в том числе лесники и пожарные-десантники. За сутки было задействовано 113 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 4938 га, из которых 4250 га - не покрытая лесом площадь, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Десять лесных пожаров в Джидинском, Еравнинском, Заиграевском, Закаменском, Мухоршибирском, Прибайкальском, Хоринском и Тункинском районах были ликвидированы. Четыре лесных пожара в Баунтовском, Еравнинском, Курумканском и Тарбагатайском районах локализованы, сейчас продолжаются работы по дотушиванию.



Кроме того, ночью 9 апреля был обнаружен ещё один лесной пожар – в Кяхтинском районе площадью 24 га.



Так что на утро 9 апреля продолжается тушение 11 пожаров в Баунтовском, Еравнинском, Курумканском, Кяхтинском, Тарбагатайском и Хоринском районах.



- Пожары продолжают возникать из-за палов сухой травянистой растительности, и люди не понимают, что такими действиями могут довести до трагедии. Из-за палов травы сгорает не только лес, но и населенные пункты. Коллеги, не расслабляемся. Необходимо усилить профилактику в связи с предстоящими праздниками. Лесной пожар может возникнуть в любой момент. Важно, чтобы люди поняли - за нарушения правил пожарной безопасности есть ответственность. И к этой ответственности будут привлечены все нарушители, - подчеркнул на заседании оперативного штаба зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской.



Главам районов и поселений, а также ведомствам, Мордовской поручил усилить работу патрульных групп. Также им поручено совместно с жителями убрать сухую траву на кладбищах, чтобы не допустить возгораний.



В республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес ограничен. Нарушение правил пожарной безопасности влечёт наложение административного штрафа от 40 тысяч рублей.



Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44.



