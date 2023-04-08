В Забайкалье дети помогли задержать поджигателя





В забайкальском посёлке Карымское дети помогли выявлять нарушителей особого противопожарного режима.В пожарно-спасательную часть №19 посёлка Карымское поступило сообщение о ландшафтном пожаре. На место вызова, помимо пожарных, выдвинулась и патрульная группа в составе сотрудников государственного пожарного надзора и полиции.- По дороге патрульной группой были замечены дети, которые рассказали, что видели на месте пожара мужчину и указали его местонахождение. Найденный гражданин находился в неадекватном состоянии, от него пахло дымом, при себе у него были спички и растворитель, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Забайкальскому краю.Мужчина доставлен в отдел полиции для выяснения обстоятельств.