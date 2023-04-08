Жительница Бурятии едва не зарезала мужа и приятеля, напав на них со спины

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Женщину заключили под стражу



Жительницу города Кяхта взяли под стражу по обвинению в покушении на убийство двух человек.



Преступление произошло 1 апреля около 17 часов во время распития спиртных напитков. Между женщиной, её супругом, а также находившимся у них в гостях приятелем произошла ссора, в ходе которой горожанка нанесла своему мужу не менее пяти ударов ножом по задней поверхности груди, а затем этим же ножом нанесла не менее четырёх ударов в спину и один удар в поясницу гостю.



Мужчинам оказали необходимую медицинскую помощь, они находятся в больнице.



Женщина вину в инкриминируемом ей деянии признала частично, пояснив, что убивать никого не хотела.



- Суд, принял во внимание доводы следствия о том, что гр. З может скрыться от органов предварительного следствия в связи с тяжестью обвинения и возможностью назначения наказания в виде лишения свободы на длительный срок, а также то, что последняя детей и иных иждивенцев не имеет, не работает, социально не привязана, злоупотребляет спиртным, характеризуется как лицо, ведущее асоциальный образ жизни. Кроме того, суд посчитал, что на первоначальной стадии расследования обвиняемой могут быть приняты меры по воспрепятствованию расследования, поскольку один из потерпевших является её супругом, и по делу проходит несовершеннолетний свидетель, - сообщает пресс-служба Кяхтинского районного суда.



Исходя из этого суд ходатайство старшего следователя удовлетворил, избрав женщине меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.



Расследование уголовного дела продолжается.



Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.



