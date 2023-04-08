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Жительница Бурятии солгала об убийстве

Жительница Бурятии солгала об убийстве
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Женщина предстала перед судом

В январе жительница Баргузинского района Бурятии находилась в состоянии алкогольного опьянения. Со своего мобильного телефона позвонила в дежурную часть отделения полиции и сообщила, что ей угрожают убийством. Сообщение было зарегистрировано, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

- По результатам проведённого расследования, факт совершения преступления не подтвердился. В судебном заседании подсудимая вину признала. Приговором суда Б., осуждена за заведомо ложный донос о совершении преступления к лишению свободы условно, с испытательным сроком, - сообщает пресс-служба суда.

Приговор не обжалован, вступил в законную силу.

суд приговор ложный донос о совершении преступления

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