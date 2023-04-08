Женщина предстала перед судом
В январе жительница Баргузинского района Бурятии находилась в состоянии алкогольного опьянения. Со своего мобильного телефона позвонила в дежурную часть отделения полиции и сообщила, что ей угрожают убийством. Сообщение было зарегистрировано, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
- По результатам проведённого расследования, факт совершения преступления не подтвердился. В судебном заседании подсудимая вину признала. Приговором суда Б., осуждена за заведомо ложный донос о совершении преступления к лишению свободы условно, с испытательным сроком, - сообщает пресс-служба суда.
Приговор не обжалован, вступил в законную силу.
Жительница Бурятии солгала об убийстве
Происшествия, Фото:
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