Жительница Бурятии солгала об убийстве

Женщина предстала перед судом



В январе жительница Баргузинского района Бурятии находилась в состоянии алкогольного опьянения. Со своего мобильного телефона позвонила в дежурную часть отделения полиции и сообщила, что ей угрожают убийством. Сообщение было зарегистрировано, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.



- По результатам проведённого расследования, факт совершения преступления не подтвердился. В судебном заседании подсудимая вину признала. Приговором суда Б., осуждена за заведомо ложный донос о совершении преступления к лишению свободы условно, с испытательным сроком, - сообщает пресс-служба суда.



Приговор не обжалован, вступил в законную силу.



