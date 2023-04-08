Выгорело 7 гектаров сухой травы
В Бурятии продолжаются ежедневные возгорания сухой травы. Только за минувшие сутки в республике зарегистрировано 15 таких пожаров, в результате которых огнём уничтожено более 40 га травы. За аналогичный период 2022 года было зафиксировано 9 случаев возгораний сухой травы, площадь которых составила почти 9 га.
Несмотря на действующий особый противопожарный режим, жители республики продолжают сжигать сухую траву и мусор на землях населённых пунктов и сельхозназначения, в результате чего возникают крупные пожары с переходом на жилые дома и лесной фонд.
- 7 апреля в Баргузинском районе установлен житель села Баянгол, по вине которого произошло загорание травы на площади 7 га. Мужчина бросил на землю непотушенный окурок сигареты, в результате чего произошло возгорание, - сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
В отношении виновника пожара составлен административный протокол по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает штраф в размере:
- для граждан от 10 до 20 тысяч рублей;
- для должностных лиц - от 30 до 60 тысяч;
- для юрлиц - от 400 до 800 тысяч.
Республиканское агентство ГО и ЧС напоминает, что во время действия особого противопожарного режима запрещено разводить костры, выжигать сухую траву и мусор.
- Будьте бдительны и не допускайте возгорания травы и мусора! – предупреждают в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В Бурятии брошенный окурок стал причиной пожара
Происшествия, Фото:
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