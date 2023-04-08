08 апреля

07 апреля

Популярное

В Бурятии брошенный окурок стал причиной пожара

В Бурятии брошенный окурок стал причиной пожара
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Выгорело 7 гектаров сухой травы

В Бурятии продолжаются ежедневные возгорания сухой травы. Только за минувшие сутки в республике зарегистрировано 15 таких пожаров, в результате которых огнём уничтожено более 40 га травы. За аналогичный период 2022 года было зафиксировано 9 случаев возгораний сухой травы, площадь которых составила почти 9 га.

Несмотря на действующий особый противопожарный режим, жители республики продолжают сжигать сухую траву и мусор на землях населённых пунктов и сельхозназначения, в результате чего возникают крупные пожары с переходом на жилые дома и лесной фонд.

- 7 апреля в Баргузинском районе установлен житель села Баянгол, по вине которого произошло загорание травы на площади 7 га. Мужчина бросил на землю непотушенный окурок сигареты, в результате чего произошло возгорание, - сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.

В отношении виновника пожара составлен административный протокол по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает штраф в размере:
- для граждан от 10 до 20 тысяч рублей;
- для должностных лиц - от 30 до 60 тысяч;
- для юрлиц - от 400 до 800 тысяч.

Республиканское агентство ГО и ЧС напоминает, что во время действия особого противопожарного режима запрещено разводить костры, выжигать сухую траву и мусор.

- Будьте бдительны и не допускайте возгорания травы и мусора! – предупреждают в республиканском агентстве ГО и ЧС. 
лесные пожары

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В пригороде Улан-Удэ сгорел дом и постройки
В пригороде Улан-Удэ сгорел дом и постройки
Происшествия, 08.04.2023
К счастью, обошлось без пострадавших 
Школьница из Читы «заминировала» школу из-за неготового реферата
Школьница из Читы «заминировала» школу из-за неготового реферата
Происшествия, 07.04.2023
Девушка не приготовила реферат по химии и решила сорвать занятия
49-летнего мужчину зажало в перевернувшейся фуре на федеральной трассе «Байкал»
49-летнего мужчину зажало в перевернувшейся фуре на федеральной трассе «Байкал»
Происшествия, 07.04.2023
Спасатели извлекли оттуда водителя и передали его скорой
На трассе «Байкал» опрокинулась и загорелась фура
На трассе «Байкал» опрокинулась и загорелась фура
Происшествия, 07.04.2023
Водитель ехал из Иркутска в сторону Улан-Удэ
Житель Бурятии лишился «Хонды» из-за пьяной езды
Житель Бурятии лишился «Хонды» из-за пьяной езды
Происшествия, 07.04.2023
Мужчине назначили обязательные работы
Житель Бурятии украл телефон школьницы
Житель Бурятии украл телефон школьницы
Происшествия, 07.04.2023
Девочка обронила свой смартфон

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^