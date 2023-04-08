К счастью, обошлось без пострадавших
Во второй половине дня загорелся жилой дом и надворные постройки в СНТ «Снежный» в пригородном селе Поселье. На место возгорания направлены расчёты 6-го Иволгинского отряда ГПС Республики Бурятия и Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.
На момент прибытия первого подразделения существовала угроза соседним строениям. Силами пожарных была снята угроза перехода огня на соседние строения.
Вскоре пожар потушили. Никто не пострадал, сообщили ЦУКС ГУ МЧС России по Бурятии.
В пригороде Улан-Удэ сгорел дом и постройки
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Пожар произошёл в Поселье
Женщина за всё время не внесла не одного платежа
Девушка не приготовила реферат по химии и решила сорвать занятия
Устранить её пообещали к утру
Мужчину задержали и доставили в полицию
Спасатели извлекли оттуда водителя и передали его скорой
Приговор в законную силу пока не вступил
Суд учёл, что убийце ещё нет 18 лет
Пожар локализовали
Сергей Карякин чудом выжил на Мамае
Водитель ехал из Иркутска в сторону Улан-Удэ
Мужчине назначили обязательные работы
Девочка обронила свой смартфон
Самостоятельно эвакуировались 10 человек
Всего было украдено около 900 украшений