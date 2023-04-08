В пригороде Улан-Удэ сгорел дом и постройки

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

К счастью, обошлось без пострадавших



Во второй половине дня загорелся жилой дом и надворные постройки в СНТ «Снежный» в пригородном селе Поселье. На место возгорания направлены расчёты 6-го Иволгинского отряда ГПС Республики Бурятия и Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.



На момент прибытия первого подразделения существовала угроза соседним строениям. Силами пожарных была снята угроза перехода огня на соседние строения.



Вскоре пожар потушили. Никто не пострадал, сообщили ЦУКС ГУ МЧС России по Бурятии.





