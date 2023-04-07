Пожар произошёл в Поселье
В СНТ «Снежный» в пригородном селе Поселье произошёл пожар. Там горит жилой дом 10х9 метров и надворные постройки. Ориентировочная площадь – 500 кв метров, сообщается в группе «Иволга-инфо».
На месте работают пожарные из Улан-Удэ и Иволгинского районов.
- На момент прибытия первого подразделения существовала угроза соседним строениям. По предварительным данным, пострадавших нет. Площадь возгорания уточняется, - прокомментировали в Главном управлении МЧС по Бурятии.
На данный момент тушение продолжается, но пожарные уже сняли угрозу перехода огня на соседние строения.
В пригороде Улан-Удэ горит жилой дом
Происшествия, Фото:
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