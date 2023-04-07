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На улан-удэнку возбудили уголовное дело за обманом полученный кредит

На улан-удэнку возбудили уголовное дело за обманом полученный кредит
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Женщина за всё время не внесла не одного платежа

В Улан-Удэ на 40-летнюю местную жительницу возбудили уголовное дело о мошенничестве в сфере кредитования.

Женщина обманом получила кредит в 300 тысяч рублей в ноябре 2022 года.

- Женщина сообщила консультанту, оформлявшему заявку, что работает в сфере торговли. Ни одного платежа с даты оформления финансовых обязательств она не внесла, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Сотрудники службы безопасности банка пытались найти должницу. Они связались с указанным ею работодателем и выяснили, что с работы она была уволена в 2021 году.

Ранее к уголовной ответственности горожанка привлекалась. Сейчас она нигде не работает.


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