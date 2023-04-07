На улан-удэнку возбудили уголовное дело за обманом полученный кредит

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Женщина за всё время не внесла не одного платежа



В Улан-Удэ на 40-летнюю местную жительницу возбудили уголовное дело о мошенничестве в сфере кредитования.



Женщина обманом получила кредит в 300 тысяч рублей в ноябре 2022 года.



- Женщина сообщила консультанту, оформлявшему заявку, что работает в сфере торговли. Ни одного платежа с даты оформления финансовых обязательств она не внесла, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Сотрудники службы безопасности банка пытались найти должницу. Они связались с указанным ею работодателем и выяснили, что с работы она была уволена в 2021 году.



Ранее к уголовной ответственности горожанка привлекалась. Сейчас она нигде не работает.





