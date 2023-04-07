В Иркутской области двое рыбаков заплатят по 550 тысяч за незаконную ловлю

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Приговор в законную силу пока не вступил



В Иркутской области суд признал двух жителей Жигаловского района виновными по статье 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».



В ночь с 18 на 19 мая 2022 года мужчины незаконно рыбачили на реке Лена на лодке «Казанка» с мотором. Они ловили рыбу сетями (запрещённый метод) во время нереста. Всего приятели поймали 74 рыб: девять из них ленок – это ценная порода.



- В результате водным биологическим ресурсам причинён ущерб в размере более 65 тысяч рублей. Преступление выявлено сотрудниками рыбоохраны в ходе рейдового мероприятия. Суд назначил мужчинам наказание в виде штрафа в размере 550 тысяч рублей каждому, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.



Приговор в законную силу не вступил.

