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В Бурятии жестокому юному убийце дали пять лет колонии

В Бурятии жестокому юному убийце дали пять лет колонии
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Суд учёл, что убийце ещё нет 18 лет

В Иволгинском районе Бурятии вынесли приговор 17-летнему юноше; он признан виновным в убийстве, совершённом с особой жестокостью. Об этом сообщили в республиканском следственном управлении СК России.

Как сообщал «Байкал-Daily», преступление произошло 18 сентября 2022 года в селе Ганзурино. 17-летний местный житель, хоть и числился студентом местного колледжа, учёбу забросил ещё на первом курсе. Молодой человек зачастую проводил время в пьянках.

Тем вечером он вновь распивал алкоголь в компании знакомых взрослых местных жителей. Около полуночи у молодого человека возник спор с одним из мужчин из-за незначительного денежного долга.

Вспыхнула потасовка, и разозлившийся парень зверски напал на оппонента. Целых три часа он избивал его кулаками и различными предметами, попавшими под руку, а также пинал. Кроме того, он схватил нож и изрезал мужчину.

Всего подросток нанёс более 70 повреждений, от которых мужчина скончался.

Приговором суда подростку с учётом несовершеннолетнего возраста назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в воспитательной колонии.

Отметим, по нормам российского Уголовного кодекса максимальный срок за убийство несовершеннолетним (ответственность наступает с 14 лет) – 10 лет. 
убийство с особой жестокостью

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