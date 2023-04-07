Суд учёл, что убийце ещё нет 18 лет
В Иволгинском районе Бурятии вынесли приговор 17-летнему юноше; он признан виновным в убийстве, совершённом с особой жестокостью. Об этом сообщили в республиканском следственном управлении СК России.
Как сообщал «Байкал-Daily», преступление произошло 18 сентября 2022 года в селе Ганзурино. 17-летний местный житель, хоть и числился студентом местного колледжа, учёбу забросил ещё на первом курсе. Молодой человек зачастую проводил время в пьянках.
Тем вечером он вновь распивал алкоголь в компании знакомых взрослых местных жителей. Около полуночи у молодого человека возник спор с одним из мужчин из-за незначительного денежного долга.
Вспыхнула потасовка, и разозлившийся парень зверски напал на оппонента. Целых три часа он избивал его кулаками и различными предметами, попавшими под руку, а также пинал. Кроме того, он схватил нож и изрезал мужчину.
Всего подросток нанёс более 70 повреждений, от которых мужчина скончался.
Приговором суда подростку с учётом несовершеннолетнего возраста назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в воспитательной колонии.
Отметим, по нормам российского Уголовного кодекса максимальный срок за убийство несовершеннолетним (ответственность наступает с 14 лет) – 10 лет.
В Бурятии жестокому юному убийце дали пять лет колонии
Происшествия, Фото:
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