49-летнего мужчину зажало в перевернувшейся фуре на федеральной трассе «Байкал»



ДТП ДТП произошло в Слюдянском районе соседней с Бурятией Иркутской области. На 96-ом километре федеральной трассы «Байкал» опрокинулась и загорелась фура DAF. За рулём большегруза сидел 49-летний мужчина – житель города Нягань (Ханты-Мансийский автономный округ).





Возгорание потушили. Водителя зажало в кабине. Извлекать его оттуда пришлось сотрудникам Слюдянского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда (БПСО). Спасатели вместе с пожарными деблокировали пострадавшего и передали его бригаде скорой помощи. Мужчина находился в тяжёлом состоянии.- Вызов поступил 6 апреля около 23:00. Диспетчер ЕДДС сообщил, что на федеральной трассе Р-258 «Байкал» перевернулся тентованный грузовой автомобиль (фура) DAF. После опрокидывания произошёл розлив ГСМ и возгорание, – рассказали на официальной странице БПСО во «ВКонтакте».