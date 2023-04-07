В пригороде Улан-Удэ горели дома

Пожар локализовали
Сегодня во второй половине дня произошёл пожар в ДНТ «Урожай» в пригородном селе Нижний Саянтуй. Там загорелись два жилых дома.
- На место были незамедлительно направлены расчеты 3-го Тарбагатайского отряда Государственной противопожарной службы и Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона. На момент прибытия первого подразделения существовала угроза перехода огня на соседние строения, - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.
В настоящее время пожар локализован.
Информация уточняется.
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