В пригороде Улан-Удэ горели дома







В настоящее время пожар локализован.



Информация уточняется.







Сегодня во второй половине дня произошёл пожар в ДНТ «Урожай» в пригородном селе Нижний Саянтуй. Там загорелись два жилых дома.- На место были незамедлительно направлены расчеты 3-го Тарбагатайского отряда Государственной противопожарной службы и Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона. На момент прибытия первого подразделения существовала угроза перехода огня на соседние строения, - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.