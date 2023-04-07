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В пригороде Улан-Удэ горели дома

В пригороде Улан-Удэ горели дома
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Пожар локализовали

Сегодня во второй половине дня произошёл пожар в ДНТ «Урожай» в пригородном селе Нижний Саянтуй. Там загорелись два жилых дома.

- На место были незамедлительно направлены расчеты 3-го Тарбагатайского отряда Государственной противопожарной службы и Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона. На момент прибытия первого подразделения существовала угроза перехода огня на соседние строения, - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.

 
В настоящее время пожар локализован.

Информация уточняется.


пожар

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