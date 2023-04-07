Девочка обронила свой смартфон
В селе Хоринск сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемого в краже сотового телефона.
- Росгвардейцы на маршруте патрулирования в центре села, на остановке общественного транспорта, обратили внимание на мужчину с признаками алкогольного опьянения. В ходе наружного осмотра у гражданина был обнаружен сотовый телефон, не принадлежащий ему. 58-летнего местного жителя доставили в полицию, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина заметил, как у школьницы выпал телефон возле детско-юношеского центра. Подобрав находку, он выключил телефон. Затем вытащил сим-карту и пытался продать прохожим гаджет.
Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие. Телефон стоимостью 10 тысяч рублей возвращён девочке.
Житель Бурятии украл телефон школьницы
Происшествия, Фото:
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