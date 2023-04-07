Трое иркутян украли из ювелирного магазина украшения на 20 млн рублей









В Иркутской области задержали трёх мужчин, подозреваемых в краже около 900 украшений на сумму более 20 млн рублей из ювелирного магазина.Кража произошла в январе в посёлке Усть-Ордынский.- Установлено, что злоумышленники в ночное время отключили охранную сигнализацию ювелирного магазина, расположенного в посёлке Усть-Ордынском и, взломав дверь, проникли внутрь. Из салона они похитили около 900 украшений общей стоимостью более 20 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.Задержанные оказались жителями Иркутска. Двое из них ранее судимы за имущественные преступления.Проведено семь обысков, в ходе которых украденные драгоценности были обнаружены и изъяты. Сбыть их подозреваемые не успели. Ювелирные украшения будут возвращены владельцам магазина.Кроме того, двое из задержанных оказались причастны к ещё одной крупной краже. По предварительным данным, прошлым летом они проникли в ювелирный салон в городе Нижнеудинске Оттуда они похитили множество украшений на сумму свыше 16 млн рублей.Возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ «Кража, совершённая организованной группой, в особо крупном размере». Двоих фигурантов заключили под стражу. Ещё один находится под подпиской о невыезде.