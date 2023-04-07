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Трое иркутян украли из ювелирного магазина украшения на 20 млн рублей

Трое иркутян украли из ювелирного магазина украшения на 20 млн рублей
Происшествия,  Фото:ГУ МВД России по Иркутской области
Всего было украдено около 900 украшений

В Иркутской области задержали трёх мужчин, подозреваемых в краже около 900 украшений на сумму более 20 млн рублей из ювелирного магазина.

Кража произошла в январе в посёлке Усть-Ордынский.

- Установлено, что злоумышленники в ночное время отключили охранную сигнализацию ювелирного магазина, расположенного в посёлке Усть-Ордынском и, взломав дверь, проникли внутрь. Из салона они похитили около 900 украшений общей стоимостью более 20 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.


Задержанные оказались жителями Иркутска. Двое из них ранее судимы за имущественные преступления.

Проведено семь обысков, в ходе которых украденные драгоценности были обнаружены и изъяты. Сбыть их подозреваемые не успели. Ювелирные украшения будут возвращены владельцам магазина.

Кроме того, двое из задержанных оказались причастны к ещё одной крупной краже. По предварительным данным, прошлым летом они проникли в ювелирный салон в городе Нижнеудинске Оттуда они похитили множество украшений на сумму свыше 16 млн рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ «Кража, совершённая организованной группой, в особо крупном размере». Двоих фигурантов заключили под стражу. Ещё один находится под подпиской о невыезде.




Иркутск кража ювелирные изделия

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