Забайкалец затопил баню и устроил лесной пожар





- Я не специально это сделал, - поделился мужчина.





4 апреля в Хилокском районе Забайкальского края возник лесной пожар. Как выяснилось, его устроил 58-летний местный житель, который решил затопить баню. Из дымоходной трубы вылетели искры, из-за чего загорелась трава. После огонь перекинулся на лес.Пожар охватил площадь 15 гектаров.В связи с труднодоступностью местности пожар удалось потушить только на следующие сутки.- Установлено, что лесной пожар возник из-за возгорания травы возле бани, построенной в лесу рядом с зимовьем. Хозяин данных построек попытался скрыться, но его удалось разыскать. 58–летний забайкалец признался, что затопил баню, а потом увидел, что из дымоходной трубы, не оборудованной искрогасителем, вылетели искры, из-за которых загорелась сухая трава, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.На виновного составлен административный протокол. Ему грозит штраф до 60 тысяч рублей.