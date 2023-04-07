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Забайкалец затопил баню и устроил лесной пожар

Происшествия, 
Виновник пытался скрыться от ответственности, но был пойман

4 апреля в Хилокском районе Забайкальского края возник лесной пожар. Как выяснилось, его устроил 58-летний местный житель, который решил затопить баню. Из дымоходной трубы вылетели искры, из-за чего загорелась трава. После огонь перекинулся на лес.

Пожар охватил площадь 15 гектаров.

В связи с труднодоступностью местности пожар удалось потушить только на следующие сутки.

- Установлено, что лесной пожар возник из-за возгорания травы возле бани, построенной в лесу рядом с зимовьем. Хозяин данных построек попытался скрыться, но его удалось разыскать. 58–летний забайкалец признался, что затопил баню, а потом увидел, что из дымоходной трубы, не оборудованной искрогасителем, вылетели искры, из-за которых загорелась сухая трава, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.

На виновного составлен административный протокол. Ему грозит штраф до 60 тысяч рублей.

- Я не специально это сделал, - поделился мужчина.

лесные пожары

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