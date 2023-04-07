Титулованный российский гонщик едва не разбился на снегоходе в горах Бурятии

Сергей признался: ему было неудобно было перед девушкой, у которой товарищи арендовали снегоход.



- Покрыл все расходы, как бы много и тяжело ни было. Но на этом приключения не закончились. На второй день поехали снова. Говорил всем, что за 15 лет ни один снегоход не сломал, а произошедшее – случайность. В этот раз был предельно аккуратным, но мы застряли в горной реке – край гусеницы оказался в мокром снегу. Начали вытаскивать снегоход и загнули туннель. Пришлось заплатить ещё раз. Меня испепелил огонь изнутри, потому что я как идиот сломал два снегохода за два дня, – цитирует его издание.



По его словам, времена сейчас не лучшие и цены на запчасти и новую технику «безумные».





- Так что поездка на Мамай получилась негативной, – отметил гонщик. – Хотелось плакать. Я очень разозлился на себя, но как есть. На третий день кататься уже не поехали. И с поездками на снегоходах, пожалуй, пока завяжу. Это не то ощущение, как после «Дакара», когда ты дико уставший, но внутри довольный. А тут ты и покатался «говенно», потому что лёд, и травмировался, и два снегохода разбил.



Карякину пришлось раскошелиться на приличную сумму, но во сколько именно – неизвестно. «Можно было хорошо съездить с семьёй отдохнуть», – резюмировал он.









В начале декабря на Мамае под лавину едва не угодила и известная телеведущая, звезда развлекательного шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале (возрастное ограничение – 16+) Алла Михеева, которая как раз отдыхала в Бурятии.

Один из самых титулованных гонщиков России, мастер спорта международного класса и чемпион ралли «Дакар-2017» Сергей Карякин дал большое интервью сайту телеканала «Матч-ТВ». Он рассказал о недавнем отдыхе на горе Мамай, что на границе Бурятии и соседней Иркутской области. Это популярное место у райдеров со всей страны.Друзья Сергея, с которыми он и отправился в горы, решили взять в аренду снегоходы. Карякин ездит на них уже 15 лет и, по собственному же признанию, ещё ни разу ничего не ломал. Но в этот раз всё было иначе.- Уже была серьёзная оттепель – чистый лёд на склоне. Закончилось всё тем, что меня подбросило. Пытался поставить снегоход на траверс, но снова ударило в лёд, и мне ещё крышкой бензобака шибануло под колено. Оно сильно опухло. Снегоход в итоге вырвало из рук. Он покатился с горы и врезался в основание дерева – да так, что верхушку срезало, – поделился гонщик с «Матч ТВ».Авария была очень серьёзная. Карякин чудом остался цел. «Если бы не соскочил, всё могло закончиться трагедией», – подчеркнул он.