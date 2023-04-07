Драка произошла в общежитии
В Ангарске завершено расследование уголовного дела в отношении ранее не судимого 23-летнего молодого человека. Он обвиняется в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.
По версии следствия, в ноябре 2022 года обвиняемый с друзьями распивал спиртные напитки в общежитии. Проживающий в этом же общежитии 40-летний мужчина, также находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сделал замечание за нарушение покоя и тишины. Произошла ссора и молодой человек жестоко избил мужчину.
От полученных телесных повреждений потерпевший в тот же день скончался в больнице.
- По ходатайству следствия судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в Ангарский городской суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Ангарчанин до смерти избил мужчину из-за замечания
Происшествия, Фото:
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