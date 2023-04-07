Стоимость пиломатериалов превысила 900 тысяч рублей
В Бурятии обнаружили контрабанду в Китай пиломатериалов хвойных пород – ущерб превысил более 900 тысяч рублей.
- Один из участников внешнеэкономической деятельности с апреля по июнь 2021 года при экспорте пиломатериалов в КНР путём недостоверного таможенного декларирования незаконно экспортировал более 256 куб. м пиломатериалов хвойных пород, стоимостью более 900 тысяч рублей. В качестве подтверждения законности происхождения древесины декларант предоставил документы, содержащие недостоверные сведения о поставщике лесоматериалов. Кроме того, с целью их легализации внёс в единую государственную автоматизированную информационную систему по учёту древесины и сделок фиктивную информацию о покупке лесоматериалов, - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Материалы прокурорской проверки направлены в Бурятскую таможню для решения вопроса об уголовном преследовании. После было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных ресурсов».
В Бурятии возбуждено уголовное дело о контрабанде лесоматериалов
Происшествия, Фото:
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