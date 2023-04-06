В Улан-Удэ девушка на «Волге» врезалась в микрогрузовик

ДТП произошло на улице Забайкальская
Около 20 часов 6 апреля на улице Забайкальская в Улан-Удэ произошло ДТП, в котором пострадала девушка.
По предварительным данным, 22-летняя водитель «Волги» врезалась в микрогрузовик «Мазда Титан». В результате аварии девушка с травмами госпитализирована в больницу.
- Автоинспекторы работают на месте. Внимание, на месте происшествия затруднено движение. Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Dailу», также этим вечером произошло страшное ДТП в пригородном Заиграевском районе
: погиб один человек, ещё трое получили травмы.
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