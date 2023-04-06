06 апреля

05 апреля

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В Улан-Удэ девушка на «Волге» врезалась в микрогрузовик

В Улан-Удэ девушка на «Волге» врезалась в микрогрузовик
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
ДТП произошло на улице Забайкальская

Около 20 часов 6 апреля на улице Забайкальская в Улан-Удэ произошло ДТП, в котором пострадала девушка.

По предварительным данным, 22-летняя водитель «Волги» врезалась в микрогрузовик «Мазда Титан». В результате аварии девушка с травмами госпитализирована в больницу.



- Автоинспекторы работают на месте. Внимание, на месте происшествия затруднено движение. Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Dailу», также этим вечером произошло страшное ДТП в пригородном Заиграевском районе: погиб один человек, ещё трое получили травмы. 
ДТП

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