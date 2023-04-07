В Улан-Удэ автомобилистка прижала машиной сотрудника СТО









Мужчина рассказал, что сильно не пострадал. Однако от удара в кармане разбился телефон. По его словам, возмещать деньги за разбитое имущество хозяйка машины не собирается.



- Она не только сбила человека, не нажав тормоз, но так и не идёт навстречу в плане возмещения сломанного имущества. Хотя я иду на уступки и прошу возместить мне не полную стоимость, а хотя бы половину, на что был послан, - пожаловался он.



Мужчина отметил, что добросовестно выполнил свою работу, несмотря на инцидент.



- Хотя я оказал ей услуги в плане работы на СТО в добросовестном порядке. Узнайте себя, пусть будет стыдно и вам и вашему мужу, который якобы пошёл на контакт, но в итоге уехал вместе с вами, - добавил сотрудник СТО.



В комментариях многие пользователи поддержали потерпевшего, призывая его написать заявление в правоохранительные органы:



«Не, это что за беспредел? Она же виновата, пусть всё возмещает. Почему на такой скорости заезжает»,



«Заявление в полицию, иск в суд? Нет?»,



«Я думаю, что стыдно ей и ему не было тогда, и сейчас стыдно не будет. Это люди такие, хотя людьми их назвать тоже стыдно. Скорее это особи мужского и женского пола»,



«В ГИБДД видео отправить и заявление накатать».



Некоторые же посчитали, что мужчина сам проявил некоторую неаккуратность. Однако и они не встают на сторону автолюбительницы:



«Кто же так перед машиной стоит-то? Беда, тётеньку не оправдываю»,



«Сколько раз заезжала в СТО, механики всегда стоят сбоку, а не перед машиной. Раз такая ситуация сложилась пишите заявление, пусть компетентные органы разбираются. А вам на будущее - не стоять перед автомобилем»,



«Как можно встать между двумя машинами? Слава богу, что обошлось только поломкой телефона».





В Улан-Удэ работник автосервиса пожаловался в соцсетях на клиентку, которая случайно прижала его машиной. В качестве доказательства он предоставил записи с камер видеонаблюдения. Видео появилось в паблике «Аноним 03».По всей видимости, девушка загоняла автомобиль на диагностику в гараж. Однако не успела вовремя притормозить и придавила работника автосервиса.