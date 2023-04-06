В Улан-Удэ овчарка на самовыгуле покусала мальчика

Пострадал ребёнок, возвращавшийся домой



В Улан-Удэ произошло очередное нападение собаки на ребёнка. 5 апреля на улице Антонова овчарка набросилась на девятилетнего мальчика, идущего домой из школы, и покусала его.



Сейчас ребёнок в удовлетворительном состоянии, он находится на амбулаторном лечении, сообщили в комитете городского хозяйства.



Установлено, что собака – домашняя, но хозяйка отпустила её на самовыгул.



– Сотрудники управления административного контроля выехали по данному происшествию, собрали материал с показаниями очевидцев. Установлено, что хозяйка собаки породы овчарка систематически допускала нарушение правил выгула, а именно свободное нахождение собаки без поводка и намордника на придомовой территории многоквартирного дома – на детской площадке. Вследствие чего животное совершило нападение на школьника, возвращавшегося домой. В отношении владельца собаки собран материал и будет составлено несколько протоколов, – сообщил консультант отдела благоустройства комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.



Отметим, штрафы для владельцев собак за самовыгул животных, отсутствие регистрации и допущение нападений на людей составляют от трёх до пяти тысяч рублей.

