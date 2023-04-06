Пострадал ребёнок, возвращавшийся домой
В Улан-Удэ произошло очередное нападение собаки на ребёнка. 5 апреля на улице Антонова овчарка набросилась на девятилетнего мальчика, идущего домой из школы, и покусала его.
Сейчас ребёнок в удовлетворительном состоянии, он находится на амбулаторном лечении, сообщили в комитете городского хозяйства.
Установлено, что собака – домашняя, но хозяйка отпустила её на самовыгул.
– Сотрудники управления административного контроля выехали по данному происшествию, собрали материал с показаниями очевидцев. Установлено, что хозяйка собаки породы овчарка систематически допускала нарушение правил выгула, а именно свободное нахождение собаки без поводка и намордника на придомовой территории многоквартирного дома – на детской площадке. Вследствие чего животное совершило нападение на школьника, возвращавшегося домой. В отношении владельца собаки собран материал и будет составлено несколько протоколов, – сообщил консультант отдела благоустройства комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.
Отметим, штрафы для владельцев собак за самовыгул животных, отсутствие регистрации и допущение нападений на людей составляют от трёх до пяти тысяч рублей.
В Улан-Удэ овчарка на самовыгуле покусала мальчика
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В столкновении легковушки и микроавтобуса погибли две женщины, ещё семь человек пострадали
Пострадал ребёнок, возвращавшийся домой
Кража произошла, когда владелица телефона спала
Они обещали перевести деньги и обманывали
Смертельная автоавария произошла ночью
Киллеров недавно задержали в трёх городах
По словам очевидцев, косолапый погиб в результате схватки
«Байкальчик. Красавчик», - сказал он
Существовала угроза распространения огня на соседние здания
Усиления наказания добилась прокуратура
На тушении работал 61 человек
Погибли две пассажирки «Газели»
К счастью, никто не пострадал
С начала года волонтёрам поступило уже 58 заявок на их поиск
Происшествия, 05.04.2023
Автомобили столкнулись на федеральной трассе