06 апреля

05 апреля

Популярное

В Улан-Удэ овчарка на самовыгуле покусала мальчика

В Улан-Удэ овчарка на самовыгуле покусала мальчика
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пострадал ребёнок, возвращавшийся домой

В Улан-Удэ произошло очередное нападение собаки на ребёнка. 5 апреля на улице Антонова овчарка набросилась на девятилетнего мальчика, идущего домой из школы, и покусала его.

Сейчас ребёнок в удовлетворительном состоянии, он находится на амбулаторном лечении, сообщили в комитете городского хозяйства.

Установлено, что собака – домашняя, но хозяйка отпустила её на самовыгул.

– Сотрудники управления административного контроля выехали по данному происшествию, собрали материал с показаниями очевидцев. Установлено, что хозяйка собаки породы овчарка систематически допускала нарушение правил выгула, а именно свободное нахождение собаки без поводка и намордника на придомовой территории многоквартирного дома – на детской площадке. Вследствие чего животное совершило нападение на школьника, возвращавшегося домой. В отношении владельца собаки собран материал и будет составлено несколько протоколов, – сообщил консультант отдела благоустройства комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.

Отметим, штрафы для владельцев собак за самовыгул животных, отсутствие регистрации и допущение нападений на людей составляют от трёх до пяти тысяч рублей.
собаки

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области прокуратура взяла на контроль проверку по ДТП с двумя погибшими
В Иркутской области прокуратура взяла на контроль проверку по ДТП с двумя погибшими
Происшествия, 06.04.2023
В столкновении легковушки и микроавтобуса погибли две женщины, ещё семь человек пострадали
В Улан-Удэ овчарка на самовыгуле покусала мальчика
В Улан-Удэ овчарка на самовыгуле покусала мальчика
Происшествия, 06.04.2023
Пострадал ребёнок, возвращавшийся домой
Читинка попалась на краже телефона в поезде
Читинка попалась на краже телефона в поезде
Происшествия, 06.04.2023
Кража произошла, когда владелица телефона спала
В Бурятии в ДТП погиб водитель «Лады Ларгус»
В Бурятии в ДТП погиб водитель «Лады Ларгус»
Происшествия, 06.04.2023
Смертельная автоавария произошла ночью
«Задрал сородич»: В Бурятии на реке нашли мёртвого медведя
«Задрал сородич»: В Бурятии на реке нашли мёртвого медведя
Происшествия, 06.04.2023
По словам очевидцев, косолапый погиб в результате схватки
В центре Иркутска ночью горело кафе
В центре Иркутска ночью горело кафе
Происшествия, 06.04.2023
Существовала угроза распространения огня на соседние здания
У лишённого водительских прав улан-удэнца конфисковали Nissan
У лишённого водительских прав улан-удэнца конфисковали Nissan
Происшествия, 06.04.2023
Усиления наказания добилась прокуратура
В Бурятии потушили четыре лесных пожара
В Бурятии потушили четыре лесных пожара
Происшествия, 06.04.2023
На тушении работал 61 человек
«Ушёл и не вернулся»: В Бурятии стали чаще пропадать дети
«Ушёл и не вернулся»: В Бурятии стали чаще пропадать дети
Происшествия, 06.04.2023
С начала года волонтёрам поступило уже 58 заявок на их поиск

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^