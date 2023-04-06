Читинка попалась на краже телефона в поезде









- Пассажирка поезда увидела на столике в одном из купе сотовый телефон в корпусе голубого цвета. Хозяйка телефона спала. Читинка воспользовалась тем, что гаджет находится без присмотра, и стащила его. Впоследствии украденным телефоном пользовалась сама. Возбуждено уголовное дело, женщине грозит до пяти лет колонии, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Полицейские изъяли телефон и вернули владелице.

- Пассажирка поезда увидела на столике в одном из купе сотовый телефон в корпусе голубого цвета. Хозяйка телефона спала. Читинка воспользовалась тем, что гаджет находится без присмотра, и стащила его. Впоследствии украденным телефоном пользовалась сама. Возбуждено уголовное дело, женщине грозит до пяти лет колонии, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.Полицейские изъяли телефон и вернули владелице.

В Иркутской области транспортные полицейские раскрыли кражу, совершённую в пассажирском поезде в сентябре 2022 года. Всё произошло в поезде Владивосток – Новосибирск: там 48-летняя жительница Забайкальского края лишилась своего смартфона. Ущерб она оценила в 25 тысяч рублей.По подозрению в краже была задержана 34-летняя читинка, ехавшая в том же поезде. Женщина признала вину; ранее она уже была судима за кражу.