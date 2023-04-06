По словам очевидцев, косолапый погиб в результате схватки
4 апреля в Прибайкальском районе Бурятии на реке Турке нашли мёртвого медведя. По словам очевидцев, косолапый погиб в результате схватки со своим сородичем. Видео опубликовали в Telegram-канале «Таёжный привал».
- Медведь задрал медведя прямо на речке Турка в 105 квартале. После чего большой медведь в гору поднялся. Сейчас мы его (погибшего медведя) хотим забрать. В шоке просто, - говорит очевидец на видео.
В пресс-службе Бурприроднадзора «Байкал-Daily» сообщили, что информация проверяется. Сотрудники надзорного органа совместно с МВД по Бурятии уточняют детали произошедшего.
- На видео не видно, отчего именно медведь погиб. А, может, и от браконьера? Это должны выяснить специалисты, - прокомментировал заместитель руководителя Бурприроднадзора Михаил Климентьев.
Михаил Климентьев также напомнил, что животный мир является государственной собственностью РФ. Незаконная охота влечёт уголовную ответственность, вплоть до лишения свободы. Ущерб от незаконной добычи одного медведя составляет 60 тысяч рублей.
В подобных же ситуациях – при нахождении туш животных – их нельзя трогать и тем более перевозить. Это является нарушением правил охоты: ч.1 ст. 8.37 КоАП РФ «Транспортировка охотничьей продукции без разрешительных документов». Необходимо сообщить в полицию или в Бурприроднадзор. Специалисты проведут необходимый комплекс мероприятий согласно законодательству.
«Задрал сородич»: В Бурятии на реке нашли мёртвого медведя
Происшествия, Фото:
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