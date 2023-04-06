06 апреля

05 апреля

Популярное

«Задрал сородич»: В Бурятии на реке нашли мёртвого медведя

«Задрал сородич»: В Бурятии на реке нашли мёртвого медведя
Происшествия,  Фото:t.me/taygaprival
По словам очевидцев, косолапый погиб в результате схватки

4 апреля в Прибайкальском районе Бурятии на реке Турке нашли мёртвого медведя. По словам очевидцев, косолапый погиб в результате схватки со своим сородичем. Видео опубликовали в Telegram-канале «Таёжный привал».

- Медведь задрал медведя прямо на речке Турка в 105 квартале. После чего большой медведь в гору поднялся. Сейчас мы его (погибшего медведя) хотим забрать. В шоке просто, - говорит очевидец на видео.

В пресс-службе Бурприроднадзора «Байкал-Daily» сообщили, что информация проверяется. Сотрудники надзорного органа совместно с МВД по Бурятии уточняют детали произошедшего. 

- На видео не видно, отчего именно медведь погиб. А, может, и от браконьера? Это должны выяснить специалисты, - прокомментировал заместитель руководителя Бурприроднадзора Михаил Климентьев.

Михаил Климентьев также напомнил, что животный мир является государственной собственностью РФ. Незаконная охота влечёт уголовную ответственность, вплоть до лишения свободы. Ущерб от незаконной добычи одного медведя составляет 60 тысяч рублей.

В подобных же ситуациях – при нахождении туш животных – их нельзя трогать и тем более перевозить. Это является нарушением правил охоты: ч.1 ст. 8.37 КоАП РФ «Транспортировка охотничьей продукции без разрешительных документов». Необходимо сообщить в полицию или в Бурприроднадзор. Специалисты проведут необходимый комплекс мероприятий согласно законодательству.
медведь

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В центре Иркутска ночью горело кафе
В центре Иркутска ночью горело кафе
Происшествия, 06.04.2023
Существовала угроза распространения огня на соседние здания
У лишённого водительских прав улан-удэнца конфисковали Nissan
У лишённого водительских прав улан-удэнца конфисковали Nissan
Происшествия, 06.04.2023
Усиления наказания добилась прокуратура
В Бурятии потушили четыре лесных пожара
В Бурятии потушили четыре лесных пожара
Происшествия, 06.04.2023
На тушении работал 61 человек
«Ушёл и не вернулся»: В Бурятии стали чаще пропадать дети
«Ушёл и не вернулся»: В Бурятии стали чаще пропадать дети
Происшествия, 06.04.2023
С начала года волонтёрам поступило уже 58 заявок на их поиск
Житель Монголии пойдёт под суд в Бурятии за взятку
Житель Монголии пойдёт под суд в Бурятии за взятку
Происшествия, 05.04.2023
38-летний мужчина пытался подкупить таможенника
В Бурятии росгвардейцы не дали огню уничтожить кладбище
В Бурятии росгвардейцы не дали огню уничтожить кладбище
Происшествия, 05.04.2023
Сотрудники вневедомственной охраны первыми оказались на месте пожара
В Улан-Удэ будут судить подростка, едва не убившего парня из-за пустяка
В Улан-Удэ будут судить подростка, едва не убившего парня из-за пустяка
Происшествия, 05.04.2023
15-летний юноша пырнул ножом случайно толкнувшего его человека
В парке в Улан-Удэ уличный тренажёр упал вместе с ребёнком
В парке в Улан-Удэ уличный тренажёр упал вместе с ребёнком
Происшествия, 05.04.2023
Инцидент произошёл с шестилетней девочкой
В Бурятии ищут таинственно пропавшего 45-летнего мужчину
В Бурятии ищут таинственно пропавшего 45-летнего мужчину
Происшествия, 05.04.2023
Он ушёл из съёмной квартиры несколько месяцев назад и исчез без следа

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^