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Улан-удэнца осудили в Амурской области за наркотики

Улан-удэнца осудили в Амурской области за наркотики
Происшествия,  Фото:pixabay.com
36-летнему мужчине дали пять с половиной лет «строгача»

Суд в Амурской области вынес приговор ранее судимому 36-летнему уроженцу бурятской столицы. Его признали виновным по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ («Незаконные изготовление и хранение наркотических средств в крупном размере»).

Как выяснилось, ещё в июле мужчина для личного употребления изготовил из дикорастущей конопли гашишное масло, которое смешал с табаком. Эту самую смесь общей массой 5,58 гр. он взял с собой в пассажирский поезд, на котором отправился на вахту.

На железнодорожном вокзале в Тынде улан-удэнца задержали сотрудники транспортной полиции. Запрещённое вещество у него изъяли. Против злоумышленника возбудили уголовное дело.

В итоге ему дали пять с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

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