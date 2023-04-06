06 апреля

05 апреля

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В Бурятии потушили четыре лесных пожара

В Бурятии потушили четыре лесных пожара
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства, из архива
На тушении работал 61 человек

Накануне, 5 апреля, в Бурятии тушили четыре лесных пожара. Они действовали в Баунтовском, Кяхтинском и Хоринском районах. Три лесных пожара возникли по вине людей, в одном случае огонь перешёл на лес с поля.

- Общая площадь, пройденная огнём, составила 60 га, из которых 30 га – нелесная площадь. На тушении работал 61 человек из числа лесной охраны и пожарных десантников. Задействовано 14 единиц лесопожарной техники, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Все лесные пожары ликвидированы.

На утро 6 апреля новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.

При обнаружении очагов возгорания жителей просят сообщать в ближайшее лесничество или по телефону горячей линии 8 (3012) 20-44-44.

лесные пожары

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