На тушении работал 61 человек
Накануне, 5 апреля, в Бурятии тушили четыре лесных пожара. Они действовали в Баунтовском, Кяхтинском и Хоринском районах. Три лесных пожара возникли по вине людей, в одном случае огонь перешёл на лес с поля.
- Общая площадь, пройденная огнём, составила 60 га, из которых 30 га – нелесная площадь. На тушении работал 61 человек из числа лесной охраны и пожарных десантников. Задействовано 14 единиц лесопожарной техники, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Все лесные пожары ликвидированы.
На утро 6 апреля новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.
При обнаружении очагов возгорания жителей просят сообщать в ближайшее лесничество или по телефону горячей линии 8 (3012) 20-44-44.
В Бурятии потушили четыре лесных пожара
Происшествия, Фото:
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