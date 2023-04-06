В Улан-Удэ эвакуировали 20 человек из задымленного подъезда

К счастью, никто не пострадал





Вчера, 5 апреля, около восьми часов вечера произошёл пожар в многоквартирном жилом доме на бульваре Карла Маркса в Улан-Удэ. Сообщение о задымлении в подъезде на центральный пункт пожарной связи поступило в 19:44.



На момент прибытия первого подразделения пожарных горела квартира на втором этаже. Из подъезда звено газодымозащитной службы эвакуировало 20 человек по лестничному маршу.



Пострадавших нет.



Причина пожара устанавливается. На месте работает дознаватель, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.



